AK Parti, ‘en düşük emekli maaşını’ gündemine aldı

BESTİ KARALAR

AK Parti, 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artışını açıklamasının ardından altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte harekete geçecek. Buna göre yıl ortasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzdelik zammın ardından aynı oranda en düşük emekli maaşlarına da düzenleme yapılacak.

Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan “en düşük emekli maaşıyla” ilgili bir yasal düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olup da bu seviyeye tamamlanan emekliler yılın ikinci yarısında aynı aylığı yani 14 bin 469 lirayı almaya devam etmek zorunda kalacaklar.

Çalışma başlatılıyor

AK Parti, 6 ayda bir olduğu gibi, kök aylığı düşük olan emeklilerin aylıklarının en düşük aylığa yükseltilmesine yönelik yasal hazırlıklara başlıyor. Yapılan ilk değerlendirmelere göre en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan, 16 bin 850 ile 17 bin 100 liraya çıkması tahmin ediliyor. Bu rakamlardan birinin olması halinde ise 4 milyon emeklinin yararlanacağı ve 6 aylık artışın maliyetinin 60 milyarı bulacağı söyleniyor.

Ocak-mayıs dönemi enflasyon farkı yüzde 15,09

Şu ana kadar yani Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15,09’luk bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak ve bu durumda eğer ekstra artış yapılmazsa en düşük maaş bu oranda (2350 TL) artırılarak 16 bin 819 liraya çıkacak. Haziran enflasyonunun yüzde 2 gelmesi halinde ise 6 aylık fark yüzde 17,39 olacak. Bu durumda ise fark 2 bin 516 lira, en düşük maaş 16 bin 985 liraya çıkacak. Tabii ki kök maaşı bu seviyenin altındakiler için daha önce belirttiğimiz gibi yasal düzenleme şart.

Rakamın netleşmesinin ardından, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 10-12 maddelik Çalışma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifine ekleneceği ve Temmuz’un ikinci haftasında ise Meclis gündemine getirileceği planlanıyor.