Mustafa Paşahan, İHKİB Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye’de faaliyet gösteren 24 bini aşkın ihracatçı üyesiyle sektör ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına üstlenen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), seçim sürecine girdi. Türkiye’nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İHKİB’te başkanlık yarışına mevcut yönetimde başkan yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Paşahan da katıldı. Paşahan, 2026 Nisan ayında yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olduğunu, geniş katılımlı bir toplantıyla ve sektörün farklı kesimlerinden gelen güçlü destekle duyurdu. Sektör, geniş katılımlı mutabakat ve büyük bir destek ile 2026’da görev süresi sona eren Mustafa Gültepe’den boşalacak İHKİB Başkanlığına Mustafa Paşahan’ı aday gösterdi.

KOBİ’ler de oyuna dahil edilecek

Mustafa Paşahan konuşmasında, hazır giyim endüstrisinin rekabetçiliği için stratejik öneme sahip bir dönüşüm sürecinin tam ortasında olunduğunu hatırlattı. Dönüşümü başarıyla tamamlayabilmek için KOBİ’leri işin içine katmak gerektiğini vurgulayan Paşahan, şöyle konuştu: “KOBİ’lerin dönüşüm süreci için kamunun farklı finansal destek mekanizmalarını devreye alması gerekiyor. Bankalarla özel finansman modelleri geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Biz, bütün bu konuları çalıştık, çalışıyoruz. Bugün fiyat odaklı rekabette sektör olarak zorlanıyoruz. Tasarımın, yüksek teknolojinin, inovasyonun ve markalaşmanın imkânlarını maksimum düzeyde kullanarak hazır giyim ihracatında halen 20 dolar civarında olan kilogram birim değerini 40 dolara çıkaracağız” diye konuştu.

Paşahan, “Ben sektördeki 30 yıllık birikimime, kurumsal deneyimime güveniyorum. Elbette bu bir takım oyunu. Yönetim kurulu üyelerimizin, birlik ve derneklerimizin desteği bu dönemde en büyük gücüm olacak. İşte bu yüzden birlik, dayanışma, deneyim, devamlılık diyerek yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin” dedi.

Sektörel istişarede Paşahan ismi çıktı

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, moda endüstrisi için anlamlı bir konu için bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün burada birliğin, beraberliğin, dayanışmanın fotoğrafı var. Moda endüstrisi için yüreğini ortaya koyan gerektiğinde risk almaktan kaçınmayan özverili cesur ihracatçılar var” dedi. 33 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Gültepe, “Bu süreçte birçok sorumluluk üstlendik. 4 dönemdir İHKİB’de görev yapıyorum. 7 yıldır da başkanlığını yürütüyorum. Bu süre boyunca sektörün gelenekleri ve değerlerini kendime rehber edindim. Bunlar ben değil biz olmak, istişare ve dayanışma… Bu bakış açısı ile yıllardır sektörün hayali olan İFCO’yu hayata geçirdik. Sektörün ikiz dönüşümü konusunda da önemli projelere imza attık. İnşaatı devam eden tasarım ve eğitim merkezimiz de yıl sonunda açılacak” diye konuştu. Üstlendikleri görev ve sorumlulukları bir bayrak yarışına benzeten Gültepe, bayrağı bir başkasına devretme zamanı geldiğini belirterek, “İHKİB’de önümüzdeki yıl bayrak değişimi olacak. İHKİB’in gelenekleri ve demokratik yapısına uygun bir şekilde seçim yapacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hepsi bu görevi başarı ile yürütecek yetkinliğe sahip. Bu konuda hiçbir şüphe duymuyorum. Elbette sektör de kendi içinde istişare ediyor. İşte o istişarelerin sonucunda yeni dönem için yıllardır İHKİB’de birlikte görev yaptığımız Mustafa Paşahan’ın ismi öne çıktı. Mustafa Paşahan, sahayı çok iyi biliyor, çünkü firmaların nabzını birebir tutuyor. Aynı zamanda kurumsal olarak büyük bir birikime sahip. Onun özellikle KOBİ’lerin ikiz dönüşümü konusundaki çalışmalarını yakından biliyorum. Özetle söylemem gerekirse; hazır giyim sektörümüz deneyimiyle ikiz dönüşümü hızlandıracak bir isim için, yani Mustafa Paşahan için dayanışma kararı aldı. Ben kendisini şimdiden kutluyorum” dedi.