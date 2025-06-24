Hepsiburada 120 bin kadın girişimciye e-ticaret yolunu açacak

EKONOMİ/ATİNA

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’nın 8. yılında, “Yol Arkadaşın Burada” eğitim modülünü hayata geçirdiğini duyurdu. 2017 yılından bu yana 63 binden fazla kadın girişimciyi ve 300’ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, ‘Yol Arkadaşın Burada’ projesiyle girişimci kadınlara e-ticarette büyümelerini sağlayacak eğitim ve mentörlük desteği sunacak. Atina’da düzenlenen Women’s Eurobasket 2025 kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, girişimci kadınlara verdikleri destekle ekonomide güçlü bir destek yarattıklarına dikkat çekti. Tanır, “Bu programı bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, kadınların ekonomide güçlenmesi, büyümesi ve kendi yolunu açmasını Hepsiburada’nın DNA’sı olarak kabul ediyor ve stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. 2017 yılında bu projeye başladığımızda platformumuzda satış yapan girişimci kadınların oranı yüzde 9’du. Bugün ise yüzde 24. Ancak bu oranı da yeterli görmüyor, çok daha yukarılara taşımak istiyoruz” diye konuştu. Tanır, kadın girişimcilerin bugüne dek 66 milyonun üzerinde ürünü müşterilere sunduğunu belirterek, “Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmak” dedi.

Hepsiburada, kadın girişimcilere 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, 5 bin TL değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, Türkiye’nin önde gelen 8 bankasıyla birlikte geliştirilen finansal ürünlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe desteği gibi avantajlar sunuyor. ‘Yol Arkadaşın Burada’ projesi hakkında detaylı bilgi veren Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz da, “Girişimci kadınların ihtiyaçları ve iş yapma biçimleri de değişiyor. ‘Yol Arkadaşın Burada’ eğitimleriyle girişimci kadınlara ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve becerileri kazandıracak, 360 derece kurgulanmış çoğunluğu online olacak bir eğitim modeli sunacağız. Proje, her kadının kendi yolculuğuna uyarlanabilir esneklikte tasarlandı” açıklamasını yaptı.

■ Kazakistan açılımı yolda ■ Kazakistan açılımı yolda

Proje kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla kadın girişimcinin kendi markasını kurdu. Yılmaz, programın sekizinci yılına özel girişimci kadınlara yönelik destekleri artıracaklarını ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi: “Hepsiburada olarak program faydası devam eden girişimci kadınlara HepsiJET ile bir yıl süreyle yüzde 80’e varan kargo indirimi sağlayacağız. Ayrıca, girişimci kadın markalarına influencer ve affiliate pazarlama desteği de sunulacak. Kendi markasını kurmuş 50’ye yakın kadın girişimciye destek vererek influencer iş birlikleri için de yüzde 10 paylaşım komisyon teşviki sağlayacağız. Ayrıca Kaspi’nin Hepsiburada’ya yaptığı yatırım ile beraber girişimci kadınlar ürünlerini çok yakında Kazakistan pazarındaki müşterilerle de buluşturacak.”