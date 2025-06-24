Akkök Holding’den 500 milyon dolarlık stratejik yatırım hamlesi

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

Kimya ve ileri malzeme, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetleriyle öne çıkan Akkök Holding, zorlu piyasa koşullarında yüksek teknoloji ve katma değerli üretime ağırlık verirken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 milyar doların üzerinde kombine ciro hedefliyor. Akkök Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek grubun 2024 performansını ve 2025 öngörülerini paylaşırken, genel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin cari açığını azaltacak, ihracat gücünü artıracak stratejik adımlar attıklarını dile getiren Durusoy, 2025 yılında toplam 500 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını söylerken, yıl sonunda yaklaşık 4,5 milyar dolar ciro ve 832 milyon dolar ihracat hedefi belirlediklerini kaydetti.

150 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek

Kimya ve ileri malzemeler alanında Türkiye’nin ihracat kapasitesini artıracak ve dışa bağımlılığı azaltacak stratejik üretimlere odaklandıklarını belirten Durusoy, “Ar-Ge çalışmalarımızın somut çıktılarından biri olan Aksa Akrilik’in UHMWPE (ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen) elyaf üretimi, bu yıl devreye alınacak Mithra yatırımıyla 350 ton/ yıl kapasiteye sahip olacak ve kademeli olarak genişleyerek, yıllık 500 ton kapasiteye ulaşacak. 20 milyon dolara mal olacak bu yatırım, savunma, otomotiv ve teknik tekstil gibi kritik sektörlerde dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor” dedi. Aynı doğrultuda, Akkim Kimya’nın da 150 milyon Euro yatırımla Türkiye’nin ilk yerli epoksi reçine üretim tesisini kurduğunu aktaran Durusoy, “2025’te ilk fazı devreye alınacak olan bu tesis, tamamlandığında yıllık 150-200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek ve cari açığın azaltılmasına katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

DowAksa %100 yerli oluyor

Yanı sıra Durusoy, Aksa Akrilik’in, haziran ayında DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.’deki Dow Europe Holding B.V.’ye ait yüzde 50’lik payı devralmak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladığını hatırlatırken, şu bilgileri paylaştı: “125 milyon dolar karşılığında gerçekleşecek bu işlemle birlikte, Aksa Akrilik 2012’den bu yana yüzde 50-50 ortak olduğu DowAksa’nın tamamına sahip olacak. Sürecin, gerekli izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanmasıyla birlikte 2025’in üçüncü çeyreğinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu satın alma Aksa Akrilik’i yalnızca akrilik elyafta değil, karbon elyaf gibi ileri malzeme çözümlerinde de küresel oyuncu konumuna taşıyacak.”

İleri malzeme alanındaki diğer satın alma işlemi Aksa Akrilik’in geçtiğimiz dönemde Epsilon Kompozit’te kalan yüzde 54’lük payı satın alması işlemiydi. Bu satın almayla şirketin tamamı Akkök Holding bünyesine dahil edildi. “22,3 milyon dolarlık bu satın alma, ileri malzeme odaklı büyüme stratejimizin önemli bir adımıydı” diyen Durusoy, “Epsilon, DowAksa ve Akkim’in ortak geliştirdiği hidrojen depolama tankı projesi, hem otomotiv sektörüne yenilikçi çözümler sunmayı hem de havacılıkta hidrojenin kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olacak bu tankın ilk deneme üretimlerini, 2025’in son çeyreğinde pilot tesisimizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni halka arz gündemde

Akkök Holding’in faaliyet alanlarından biri de enerji… Durusoy, “Üretimde Akenerji ile 1224 MW’lık kurulu güce ulaştık, bunun yüzde 26’sını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Aynı zamanda enerji dağıtım şirketi SEDAŞ’ta ortağımız Çek firma payını Torunlar Grubu’na sattı. SEDAŞ’ın faaliyet bölgesinde 3,5 milyar TL’yi aşan yatırımla elektrik altyapısını modernize ettik” dedi. Holding iştiraklerinin yurtdışı yatırımlarının da sıcak bir gündem olduğunu anlatan Durusoy, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yatırım arayışında olduklarını vurguladı.

Akkök Holding, borsadaki iştiraklerine bir yenisini daha eklemek için hazırlık yapıyor. Durusoy, “Uygun piyasa koşulları oluştuğunda bazı iştiraklerimizin halka arzını planlıyoruz. Amacımız, şirketlerimizin değerini en iyi şekilde yansıtacak ve büyüme potansiyellerini destekleyecek halka arz gerçekleştirmek” diye konuştu.

“Sahrayıcedit’te 170 milyon dolarlık konut projesine başlayacak"

Gayrimenkul alanında da stratejik hamlelerine devam eden Akkök Holding, iştiraklerinden Akiş GYO aracılığıyla İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit’te yaklaşık 100 bin metrekarelik bir karma yaşam projesine başlıyor. Akmerkez, Akbatı ve Akasya AVV gibi önemli ticari gayrimenkulleri portföyünde bulunduran grup, yeni konut projesinde 170 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Durusoy, tamamlandığında yaklaşık 380 milyon dolarlık hasılat öngördüklerini söylerken, şu anda ruhsat aşamasında olduklarını, izinlerin tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl projede ilk kazmayı vuracakları bilgisini paylaştı.

“Kurun yükselmesi kısa vadeli çözüm”

Toplantıda ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Durusoy, bu yıl da 2024’teki gibi enflasyonla mücadele programının yoğun olarak devam ettiğini, kur ve yüksek faiz gibi sorunların bu dönemde sanayiciler için oldukça zorlayıcı olduğunu, ancak enflasyonu düşürmek için belli sıkıntılara katlanılması gerektiğini vurguladı. “Kurun yükselmesi kısa vadede özellikle ihracatçıyı rahatlatır” diyen Durusoy, “Ancak kısa vadeli bir çözüm olur. Yeniden maliyet enflasyonu yaratabilir. Bu noktada biz holding olarak operasyonel verimlilik, katma değerli üretim ve Ar-Ge’ye odaklanmaya karar verdik” dedi. Yüksek faiz ortamında ciddi bir yatırım hamlesi başlatan holdingin finansman sürecine yönelik olarak da Durusoy, grubun finansal gücünün çok yüksek olduğunu, şu anda tarihin en düşük borçluluk oranında olduklarını ifade etti.