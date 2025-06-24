Türk Telekom fiberde yeni eşiği aştı, 7 ilde 1 Gbps hıza ulaştı

İMAM GÜNEŞ/NEVŞEHİR

Fiber altyapı yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, herkes için erişilebilir ve yüksek hızlı internet vizyonuyla önemli bir çalışmaya imza attı. Şirket, Türkiye’nin yedi bölgesinden yedi ili kapsayan özel bir deneyim çalışması gerçekleştirerek bu illerde fiber internet hızını 1 Gbps seviyesine taşıdı.

Ankara’daki Türk Telekom Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezinden düzenlenen çevrim içi toplantıda konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Ünal, eş zamanlı olarak Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van’da bulunan basın mensupları ile bir araya gelerek altyapı yatırımlarının geldiği noktayı ve hız hedeflerini anlattı.

Fiber ağ uzunluğunda hedef 500 bin km’ye ulaşmak

Ümit Önal, Türk Telekom’un ulaştığı verilerle ilgili şu bilgileri verdi: “2025’in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 482 bin km’ye ulaşırken, çok yakında 500 bin km’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar uluslararası raporlarda da somut bir göstergeye dönüşüyor. Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. 7 bölgedeki 7 ilde Türkiye’nin dijital omurgasını nasıl ördüğümüzü hız, kapsama ve altyapı gücümüzü canlı bağlantılar ile yerinde test ederek ortaya koyduk.”

Tüm operatörlere birlikte yatırım çağrısı

Yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda öncü rol üstlendiklerini ifade eden Önal, LTE baz istasyonlarının yüzde 54’ünü fiberle bağladıklarını dile getirdi. Türk Telekom’un 2005’ten bu yana 21,7 milyar dolar yatırım yaptığını açıklayan Önal, yeni yatırımlar noktasında şunları söyledi: “Türk Telekom olarak, Türkiye daha hızlı 5G’ye geçsin diye, çok uygun imkanlarla diğer operatörlere de baz istasyonlarının fiberleşmesi için hizmet vermeye hazırız. Kendilerine de bunu çeşitli vesilelerle defalarca bildirdik. Bu vesileyle kendilerine buradan tekrar çağrı yapmış olalım. Gelin Türkiye’nin menfaati için hep birlikte hareket edelim. Çünkü bizim amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek” dedi.

İmtiyazda çeyrek asırlık beklenti

İmtiyaz konusunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerinin altını çizen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, altyapı imtiyaz ihale süreci hakkında şu açıklamaları yaptı: “Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili en ufak şüphemiz yok. Bize göre bu imtiyaz uzatılacak. İmtiyaz sürecini olması gerektiği gibi gerekli mercilerle ve ilgili bakanlıklarla yönetiyoruz. Polemikten uzak duruyoruz. Sürecin de sonuna geldik. İhale tarihini yaz sonu veya Eylül başı gibi düşünmek daha gerçekçi gibi duruyor. İmtiyazın uzatılması sektöre de katkı sağlayacaktır. İmtiyazın 20 yıldan az olmaması ve 25 yıl olması noktasında bir beklentimiz var.”