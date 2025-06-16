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Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Haber Merkezi
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Hazine yarın iki ihale, bir doğrudan satış gerçekleştirecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede 9 yıl (3388 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

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