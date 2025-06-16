YASED: Nisanda Türkiye’ye 408 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 16 Haziran 2025’te paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2025 yılının nisan ayında, Türkiye’ye 408 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

16 Haziran 2025’te paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2025 yılının nisan ayında, Türkiye’ye, 408 milyon dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Güncel bu istatistikle beraber, yılın ilk dört ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk dört ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 13’lük bir artış kaydedilirken 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 278 milyar doları aştı.

Nisan ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 408 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 435 milyon doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Nisan ayındaki toplam UDY’nin 327 milyon doları borçlanma araçları, 140 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 494 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, nisan ayındaki toplam UDY girişi 408 milyon dolar oldu.

En fazla yatırım bankacılık alanında gerçekleşti

Nisan 2025’te, toplam yatırım sermayesi girişleri 435 milyon dolar olur iken 93 milyon dolarlık yatırım girişi ile “finans ve sigorta faaliyetleri’’, yüzde 21,4’lük bir pay aldı. Spesifik olarak 93 milyon dolarlık yatırımın 65 milyon dolarlık kısmının bankacılık alanında olduğu kaydedildi.

Tekstil ve giyim eşyaları imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergileyerek aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 21,1’ini çekti.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 19’luk pay ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 11’lik pay ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oldu.

En fazla yatırım Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi

2002-2024 dönemi toplamında yüzde 58’lik pay sahibi olan Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri 2025’ün dördüncü ayında yüzde 48’lik bir pay aldı. Aynı ay içerisinde Orta Doğu ülkeleri yüzde 18’lik paylarıyla Türkiye’ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Nisan 2025’te ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 28 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 17 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 10 ile Birleşik Krallık (BK), yüzde 8 ile Fransa ve yüzde 7 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.

Yılın ilk dört ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye’ye en çok yatırım yapan üç ülke; 610 milyon dolarlık yatırımıyla Kazakistan, 311 milyon dolarlık yatırımıyla Hollanda ve 201 milyon dolarlık yatırımıyla ABD oldu.