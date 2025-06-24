İşNet: e-Fatura'ya zorunlu geçiş için son tarih 1 Temmuz 2025

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun 535 Sıra No’lu Tebliği uyarınca, 2024 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2025 itibarıyla e-Fatura sistemine geçmeleri zorunlu hâle geldi. Ayrıca e-ticaret, gayrimenkul, motorlu taşıt ve konaklama gibi belirli sektörlerde faaliyet gösteren, yıllık 500 bin TL üzeri ciroya sahip işletmeler de aynı kapsama dâhil edildi.

İşNet, işletmelerin geçiş sürecinde aşağıdaki adımları takip etmelerini öneriyor:

· Öncelikle şahıs şirketleri için e-İmza, tüzel şirketler için mali mühür temin edilmeli.

· GİB veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden e-Fatura başvurusu yapılmalı.

· Son olarak, özel entegratörler üzerinden üyelik işlemleri tamamlanmalı

Bu adımlar tamamlandıktan sonra e-Fatura oluşturmaya başlanabilir.

e-Fatura’ya geçişte özel entegratör seçiminin önemine dikkat çeken İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Grup Müdürü Ayhan Akgöz, “Mükelleflerin mali müşaviriyle birlikte doğru entegratöre karar vermeleri gerekiyor. Bu süreçte maliyetlerin yanında özel entegratörün teknik destek yeteneği, kurumsal yapısı ve verileri güvenle saklaması gibi pek çok kriter dikkate alınmalı. Bunların yanı sıra özel entegratörün kullanıcı dostu arayüze sahip bir mobil uygulaması da mükelleflerin hayatını kolaylaştıracaktır.” dedi.

Akgöz ayrıca e-Fatura uygulamasına geçişin yalnızca bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda işletmelerin dijital süreçlerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Akgöz, açıklamasında şunları kaydetti: “İşNet olarak, geçiş sürecini teknik açıdan sorunsuz ve kısa sürede tamamlayabilmeleri için işletmelerin yanındayız. Mükelleflere en önemli önerimiz, başvuruların son güne bırakılmaması. Süreçlerini bugünden başlatıp geçişi 1 Temmuz’a kadar tamamlayabilirler.”

İşNet, geçiş süreçlerinde teknik uyum ve güvenliğe odaklanıyor

2013 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel entegratör olarak hizmet veren İşNet, NetteFatura platformu üzerinden sunduğu e-belge çözümleriyle binlerce işletmenin belgelerinin elektronik ortama taşınmasını sağladı.

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) ve e-Dekont hizmetlerini tek çatı altında sunan İşNet; teknik destek altyapısı, veri güvenliği standartları ve muhasebe sistemleri entegrasyon yetenekleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama desteği ile diledikleri yerden e-Faturalarını kısa sürede düzenleyebiliyor.