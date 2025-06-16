AK Parti’den milyonlarca emekliyi ilgilendiren enflasyon tahmini geldi!

Türkiye'de artan ekonomik zorluklar nedeniyle alım gücü azalan emekliler, maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkını merakla bekliyor.

3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyon verisine odaklanan 16 milyon emekliye yönelik dikkat çeken bir açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci’den geldi.

Geçtiğimiz ay enflasyonun yüzde 1,51 olarak açıklandığını hatırlatan Zeybekci, haziran ayı enflasyon oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Nihat Zeybekci şunları kaydetti:

"En son enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde aylık. Yıllıkta da yüzde 35'lere geldi. Bu ay göreceksiniz haziran enflasyonu açıklandığında yüzde 1'e daha yaklaştığını göreceğiz. Yıl sonunda Türkiye'nin enflasyonu yüzde 20 değilse bile yüzde 20'nin bir tık üstünde olur. Ve bu sonbahardan itibaren rahatlamayı göreceğiz arkadaşlar. Erken gevşemeyeceğiz, erken coşmayacağız. 2025'in sonbaharı, 2026'nın başından itibaren Türkiye'de çarkların yine eskisi gibi hızlı dönmeye başladığını Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz."

Emeklilere yapılacak zam yüzde 16,1 ila 16,6 arasında olabilir

Bu durum, emeklilere yapılacak zammın yüzde 16,1 ila 16,6 arasında olabileceğini gösteriyor.

Emeklilerin maaşlarına uzun süredir refah payı eklenmezken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe planlaması doğrultusunda bu temmuz ayında da yalnızca enflasyon farkı verilmesi, refah payı ödemesi yapılmaması planlanıyor.