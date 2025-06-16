AK Parti kaynakları: Erdoğan, bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilini Marmaris’te geçirirken, beklenen kabine değişikliği ve bürokrasideki atamalar için çalışmalarını hızlandırdı. Haziran sonunda yapılması planlanan kabine değişikliğine yönelik hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

Öte yandan, yerel seçimde oylarını artırarak AK Parti’yi geride bırakan CHP, kamuoyu araştırmalarında da aradaki farkı giderek açıyor. Bu durum, AK Parti'nin değişim stratejilerini de hızlandırdı.

Erdoğan'ın kafasında bir şekil oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimdeki başarısızlık nedeniyle pek çok il ve ilçe başkanını değiştirmiş ancak kabineye yapılacak değişiklik konusunda herhangi bir açıklama gelmemişti.

AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; Erdoğan, Marmaris’teki çalışmalarında kabine değişikliği ve bürokratik atamalar konusunda kafasında belirli bir şekil oluşturdu.

Daha önce de değişiklikler öncesi Marmaris’i tercih eden Erdoğan’ın dönüşü ile birlikte kabinedeki değişiklik beklentisi arttı. Halk TV'nin haberine göre; AK Parti’liler ise bu değişikliklerin parti içindeki çekişmeleri yatıştırmasını temenni ediyor.

Yapılacak değişikliklerin "bir an önce" hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre, özellikle kabine ve bürokraside yapılacak değişikliklerin "bir an önce" hayata geçirilmesinin, partinin geleceği için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Avukat Burak Bekiroğlu'nun açıklamaları

Son dönemde AK Parti içinde yükselen gerilimlerin, özellikle tutuklanıp serbest bırakılan Avukat Burak Bekiroğlu'nun açıklamaları ile zirveye çıktığı da AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Birçok AK Parti'li, bu gerilimin kamuoyunda daha fazla yer bulmadan, kabine değişikliğinin yapılmasının partiye fayda sağlayacağını savunuyor.

Bekiroğlu, sosyal medyada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un avukat kardeşi Yahya Tunç'un ByLock kaydı çıktığına değinerek paylaşımlarda bulunmasının ardından tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.