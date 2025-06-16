Finlandiya, büyüme tahminlerini düşürdü

Finlandiya hükümeti, gayri safi yurtiçi hasılanın 2025'te yüzde 1 ve 2026'da yüzde 1,5 oranında büyümesini öngördüğünü açıkladı. Nisan ayındaki önceki tahminler sırasıyla yüzde 1.3 ve yüzde 1.6 idi.

Raporda yavaşlayan enflasyon, düşük faiz oranları ve yüksek yatırım seviyelerinin ekonomiyi desteklediği ancak ticari anlaşmazlıklar ve belirsizliğin büyümenin hızlanmasını geciktirdiği belirtildi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomik büyüme, ABD tarafından uygulanan gümrük tarifeleri, diğer ülkelerin karşı önlemleri ve ticaret politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle yavaşlıyor" denildi.