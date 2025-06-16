Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?

ING analisti Francesco Pesole, Japonya Merkez Bankası'nın salı günkü politika kararında faiz oranlarını yeniden yükseltme olasılığına işaret etmesi halinde Japon Yeni'nin yükselebileceğini söyledi.

Pesole, piyasaların temmuz ya da eylül gibi erken bir tarihte faiz artırımına gidilmesi riskini hafife almaya devam ettiğini vurguladı.

“Özellikle ABD hisse senetleri jeopolitikten daha fazla darbe alırsa, yenin şu anda oldukça cazip bir hedge olmaya devam ettiğini düşünüyoruz” diye konuşan Pesole,. "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişler yenin güvenli liman olarak cazibesini azaltabilir ancak bu durum BOJ'un toplantısının ardından piyasanın faiz artırım beklentilerindeki artışla dengelenecektir" ifadelerini kullandı.

Dolar yüzde 0,1 artışla 144,21 yen seviyesine yükseldi.