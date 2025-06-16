  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?
Takip Et

Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?

ING analisti Francesco Pesole, Japonya Merkez Bankası'nın salı günkü politika kararında faiz oranlarını yeniden yükseltme olasılığına işaret etmesi halinde Japon yeninin yükselebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?
Takip Et

ING analisti Francesco Pesole, Japonya Merkez Bankası'nın salı günkü politika kararında faiz oranlarını yeniden yükseltme olasılığına işaret etmesi halinde Japon Yeni'nin yükselebileceğini söyledi.

Pesole, piyasaların temmuz ya da eylül gibi erken bir tarihte faiz artırımına gidilmesi riskini hafife almaya devam ettiğini vurguladı.

“Özellikle ABD hisse senetleri jeopolitikten daha fazla darbe alırsa, yenin şu anda oldukça cazip bir hedge olmaya devam ettiğini düşünüyoruz” diye konuşan Pesole,. "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişler yenin güvenli liman olarak cazibesini azaltabilir ancak bu durum BOJ'un toplantısının ardından piyasanın faiz artırım beklentilerindeki artışla dengelenecektir" ifadelerini kullandı.

Dolar yüzde 0,1 artışla 144,21 yen seviyesine yükseldi.

Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyorFed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
New York Fed imalat endeksi haziranda düşüşünü sürdürdü
New York Fed imalat endeksi haziranda düşüşünü sürdürdü
Fed'den bağımsızlık sınavı!
Fed'den bağımsızlık sınavı!
Orta Doğu'da gerilim arttı! Enflasyon-resesyon korkuları hortladı
Orta Doğu'da gerilim arttı! Enflasyon-resesyon korkuları hortladı
Rusya'da İran ve İsrail'e tur satışları durduruldu
Rusya'da İran ve İsrail'e tur satışları durduruldu
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 4,1 yükseldi
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 4,1 yükseldi
Finlandiya, büyüme tahminlerini düşürdü
Finlandiya, büyüme tahminlerini düşürdü