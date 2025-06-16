Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik devam ediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı piyasaların odağına yerleşirken, uzmanlardan gelen farklı görüşler Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar Fed'in ne zaman faiz indireceğini merak ediyor. Bu kapsamda Fed'in 18 Haziran'daki faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Piyasalarda Fed'in eylül ayındaki toplantısına kadar faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki fiyatlamalar öne çıksa da uzmanlardan gelen farklı görüşler Bankanın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, Fed'in politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

"ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,2 daraldı, istihdam büyümesi yavaşladı ve enflasyon son birkaç aydır oldukça ılımlı seyretti. Bu da faiz indirimi için bir argüman olarak kullanılabilir" ifadelerini kullanan Knightley, bununla birlikte ekonomik aktivitedeki zayıflığın şirketlerin gümrük tarifelerinden kaçınmak istemesi nedeniyle ithalatta yaşanan azalıştan kaynaklandığını belirtti.

Knightley, temel talebin iyi seyrettiğini ve ithalattaki gevşemeyle yüzde 4'e yakın bir büyümesi görülebileceğini ifade etti.

Tarifelerin yaz aylarında enflasyonu artırmasının beklendiğini bildiren Knightley, "Bu nedenle Fed bekle-gör modunda kalmaya devam ediyor, ancak yılın ilerleyen dönemlerinde ne yapabileceklerine dair göstergeler için güncellenmiş tahminlerini yakından izleyeceğiz. Piyasa şu anda eylül ve aralık ayları için iki faiz indirimi fiyatlıyor, bu nedenle Fed'in üç ay önce yayınladığı bu yıl 50 baz puan ve 2026'da 50 baz puan indirim tahminlerini değiştirmesi için çok az baskı var gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarifelerin stagflasyonist etkisinin Fed'i iki zıt yöne çekmesi muhtemeldir"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutacağını öngördü.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) resmi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yakından takip edileceğini ifade eden Marey, şunları kaydetti:

"Yeni noktasal grafik FOMC'nin bu yıl ve sonrasında kaç faiz indirimi yapmayı beklediğini ortaya koyacak. Tarifelerin stagflasyonist etkisinin Fed'i iki zıt yöne çekmesi muhtemeldir. Bu nedenle Fed'in tepkilerinde yavaş ve mütevazı olacağını düşünüyoruz. Şimdilik yılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla eylül ayında sadece bir faiz indirimi bekliyoruz."