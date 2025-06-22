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DEM Parti’den Orta Doğu ve Kürt sorunu vurgusu: Barış için ortak akıl ve adalet şart

DEM Parti eş genel başkanları, Orta Doğu’daki çatışmaların tehlikelerine dikkat çekerek kalıcı barışın, tüm tarafların sürece dahil edilmesi ve adaletin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kürt sorununun yalnızca bir halkın değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğunu belirten eş başkanlar, çözümün ancak demokratikleşme yoluyla sağlanabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti’den Orta Doğu ve Kürt sorunu vurgusu: Barış için ortak akıl ve adalet şart
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İstanbul’da düzenlenen “Barışın Yolunu Açmak” konferansına gönderdikleri yazılı mesajda, Orta Doğu’daki çatışmalar ve Türkiye’deki çözüm sürecine dikkat çekti. Mesajda, İsrail ile İran arasında süregelen gerilimin bölgeyi büyük bir ateş çemberine sürüklediği ve nükleer silah tehdidinin durumu daha da kritik hale getirdiği ifade edildi. Barışın, sadece silahların susmasıyla değil, halkların birbirini anlayarak ortak bir gelecek kurma iradesi göstermesiyle mümkün olabileceği vurgulandı.

"Barışın, ortak aklı büyüterek inşa edilmesi gerek"

Kürt sorununun Türkiye toplumu için derin bir yara olduğuna işaret eden Bakırhan ve Hatimoğulları, bu yarayı sarmanın yolunun inkâr ve bastırmadan değil, tanınma, demokratikleşme ve adaletle mümkün olduğunu belirtti. Barışın, muhalefeti dışlamadan, adaletsizlikleri artırmadan ve ortak aklı büyüterek inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Mesajda ayrıca, barışın sadece siyaset kurumlarının insafına bırakılmayacak kadar önemli olduğu, demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk ilkelerinin güçlendirilmesinin hayati olduğu belirtildi.

DEM Parti liderleri, konferansın barış umutlarının büyümesine katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirirken, emeği geçenleri ve katılımcıları içtenlikle selamladı.

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