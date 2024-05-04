Bir sigara grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 Mayıs tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Gelen sigara zamlarından sonra Philip Morris yayımladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 70 TL, en ucuz sigara ise 63 TL olarak belirlendi.

Grubun zamlı fiyatları şöyle: