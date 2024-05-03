Son dakika... S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Standart Poor's Global, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü "pozitif" olarak korudu.

S&P'den yapılan açıklamada şöyle denidi:

Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz.

Türkiye'deki yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası Türk lirasındaki değer kaybını sınırlandırdığı için ilerleme yavaş ve rezerv birikimi ılımlı olacak.

(Olumlu Senaryo) Politika yapıcılar, cari açığın daralması ve dolarizasyonun tersine dönmesi ortamında enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarabilirse, Türkiye'nin ülke notunu yükseltebiliriz.

(Olumsuz Senaryo) Potansiyel olarak para birimindeki değer kaybının azalmaması ve enflasyonla mücadele politikalarının tersine çevrilmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin finansal istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskılar yoğunlaşırsa, görünümü "durağan"a çevirebiliriz.

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