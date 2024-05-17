Bursa Büyükşehir, emeklilere 2000 liralık destek çeki dağıtacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahibi emeklilere destek çeki dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sadece gençleri değil, olgun gençleri de unutmadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, bir nebze de olsa harcamalarına destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ilk olarak ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2000 TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz. Kurban Bayramı’nda dağıtımına başlanacak olan destek çekleri için 16-26 Mayıs tarihleri arasında bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr web sayfamız ya da Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı’na gelerek dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma ağıyla tüm kenti saracak, ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize ulaşacağız. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm büyüklerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” dedi.