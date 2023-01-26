ABD'de dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 yükselişle 286,9 milyar dolar oldu. Son 5 ayın 4'ünde artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,5 yükselmesi öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl kasımda ise yüzde 1,7 azalarak 271,6 milyar dolara gerilemişti.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, Aralık 2022'de yüzde 16,7 artış gösterdi. Ulaşım hariç siparişler, aynı dönemde yüzde 0,1 düşerken, savunma hariç siparişler yüzde 6,3'lük yükseliş kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.