Altın fiyatları zirveden geriledi

İSTANBUL EKONOMİ

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin tondan uzak açıklamaları sonrası dün 1959 dolara kadar yükselerek yaklaşık 10 ayın zirvesine ulaştıktan sonra, kazançlarını geri verdi. Dünkü işlemlerde yüksek volatilite yaşanırken, altın yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Ons altın, haftanın son işlem gününde 1910 dolara kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek 1918 doları gören sarı maden, saat 12:43 itibarıyla yüzde 0,07 oranında yükselişle 1914 dolarda işlem görüyor.

Gram altın zirveden geriledi

Altının gram fiyatı, dün 1185 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle geriledi. Gram altın bugünkü işlemlerde en düşük 1154 lirayı görürken, en yüksek 1160 liraya tırmandı. Altının gram fiyatı şu dakikalarda ise, yüzde 0,20 oranında yükselişle 1157 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1924 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 917 liradan satılıyor.

Altın fiyatları baskı altına girdi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.