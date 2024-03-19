19 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde gerilerken; yarın Fed'den gelecek mesajlar kritik olacak. Peki, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç lira? 19 Mart Salı çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
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Altının ons fiyatı, dolar endeksindeki güçlenmeyle değer kaybını sürdürüyor. Küresel piyasalar, faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısını takip edecek.
2154 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,19 kayıpla 2156 dolarda bulundu.
2239 - 2250 lira arasında hareket eden gram altın fiyatı, şu dakikalarda ise yüzde 0,10 düşüşle 2241 liradan alıcı buldu.