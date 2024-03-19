Dolar fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar ve Euro'da tırmanış sürerken; dolar fiyatları, açılış sonrasında 32,3384 TL'ye kadar çıktı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları... İşte 19 Mart 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,2999 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,3359 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 32,3384 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 32,3332 TL seviyesinde hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 32,4010 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Mart'ta sığ piyasada rekor seviyesini 32,7824 TL'ye çıkarmıştı.