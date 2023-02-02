Altın, Powell sonrası 9 ayın zirvesine çıktı

Fed'in beklediği gibi faiz artırım hızını 25 baz puana indirmesi ve Başkan Powell'ın basın toplantısında verdiği mesajların "güvercin" olarak değerlendirilmesi altın fiyatını yükseltti.

Powell'ın bu yıl için faiz indirimi beklemediklerini ifade etmesine karşın piyasaların Fed'in bu yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisini satın almaları altın fiyatını Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye taşıdı. Ons altın 1957,32 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Spot altın şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 kayıpla 1951,94 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kar realizasyonlarının ardından altın fiyatının yeniden 1960 dolar/ons seviyesini hedeflemesini bekliyorlar.

ABD ekonomisinde yavaşlama ve Fed'in faiz indirimine yöneleceği yönünde daha fazla sinyal gelmesi halinde bu direnç seviyesinin aşılacağını öngören analistler, 1969-1978 dolar/ons aralığına doğru bir hareket olabileceğini değerlendirilyorlar.

Altın fiyatında yaşanacak düzeltmelerde, kar realizasyonlarında ilk destek 1942 dolar/ons, buranın altında ise 1933-1919 dolar aralığı bulunuyor.