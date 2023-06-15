Ons altında ‘şahin Fed’ etkisi! 3 ayın dibinde

Şenay ZEREN

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri dahilinde 15 ay sonra faize dokunmayarak, yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Banka böylelikle, 15 ay içinde 10 faiz artırımına gittikten sonra ilk kez faizi pas geçmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın, “Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faiz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyor. Bu yıl ek faiz artışları uygun olabilir” mesajları öne çıktı. Fed kararı sonrası, para piyasalarında 2023'te faiz indirimi olasılığı fiyatlamalardan çıkarken; banka medyan politika faizi tahminini 2023 için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Fed’den gelen ‘şahin’ mesajlar sonrası, dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükselirken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları geriledi. Altının ons fiyatı kademeli olarak değer kaybederken; bugünkü işlemlerde 1927 dolara kadar gerileyerek 17 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Sarı maden, saat 15.01 itibarıyla yüzde 0,73 oranında düşüşle 1928 dolarda işlem görüyor.

Gram altına ‘dolar/TL’ desteği

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1469 liradan başladı. Gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL’deki yükselişten destek alarak kayıplar sınırlanıyor. Altın, gün içinde en yüksek 1474 lirayı görürken, saat 15.02 itibarıyla yüzde 0,17 oranında düşüşle 1467 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2392 lira, Cumhuriyet altını da 9843 liradan işlem görüyor.

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, son dönemde dolar/TL’de yaşanan hareketli seansların etkisiyle rekor üzerine rekor kırarken, gram altının zirvesi salı günü ulaştığı 1499,52 lirada bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin takibi önemli olacak

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Dünkü Fed toplantısının şahin geçtiğini düşünüyorum. Her ne kadar Fed Başkanı Powell, orta halli konuşsa da, ekonomik projeksiyonlarda Fed üyelerinin yılın geri kalanında iki faiz artırımı daha beklemesi ve ekonomik büyümede yukarı revize yapması önemliydi. Fed’in faiz artırımını durdurmasını güvercin olarak nitelendiren piyasa için bu bir ters köşe oldu diyebiliriz.

Ons altın da bu kapsamda satış baskısı altında kaldı. Ons altın için 10 yıllık faizlerin takibi önemli olacaktır. Mevcut durumda yüzde 3.82 civarında işlemler geçiyor. Burada yüzde 3.88 - 3.90 bandı kritik direnç olarak izlenmelidir. Gelecek günlerde bu bölge geçilirse ons altındaki baskının artmasını beklerim.

Teknik açıdan 1970 - 1985 dolar altında kalındığı sürece, ons altında yönün aşağı olduğunu düşünüyorum. Olası yukarı hareketler, satış fırsatı vermeye devam edebilir. Aşağıda 1930 altında kapanışlar gelmesi durumunda, önce 1915 ardından 1880 seviyeleri hedeflenebilir.

Gram altında düşüşler alım fırsatı

Gram altın tarafında ise; 28 Mayıs’tan sonra dolar kurunda yaşanan sert yükselişlerin etkisiyle değer kazancı yaşandı. Son günlerde kurdaki hareketlerin yavaşlaması ve ons altının baskı altında kalması, gram altındaki yükselişleri sınırlandırıyor. Burada TL tarafı gram altın için belirleyici olacaktır. Önümüzdeki hafta, TCMB’den gelecek faiz artışının etkisiyle, dolar kurunda kısa vadede düşüş olabilir. Bu durum gram altını da aşağı çekecektir. Fakat orta-uzun vadede düşüşlerin alım fırsatı vereceğini düşünüyorum.