Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.883 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 33.729 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.009 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 primle 11.075 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0690 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'nde merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, para piyasalarında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda faiz indirimine gideceğine kesin bakılmaya devam ediyor.

Bölge genelinde enflasyonun beklentilere uygun şekilde hareket ettiğini aktaran analistler, buna karşın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, bankanın enflasyon hedefini gözden geçirmek için henüz erken olduğu uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,4 artışla tahminlere paralel gerçekleşirken, İngiltere'de ise aynı dönemde enflasyon yüzde 3,2 ile öngörülerin üzerinde geldi.

ECB üyesi Bostjan Vasle, her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda, yıl sonunda faizlerin yüzde 3'e yakın bir seviyede olabileceğini ifade ederken, diğer bir banka üyesi Mario Centeno da, ECB'nin faiz oranlarını iki kez düşürdükten sonra bile ekonomi üzerinde bir baskı oluşturacağını, ancak borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun gelecek ay BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını beklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verileri ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.