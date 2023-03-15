Banka iflasları startup'ları da tehdit ediyor

Hilal SARI

Küresel piyasaları sarsan Silicon Valley Bank iflası, ABD’den Çin’e birçok teknoloji startup’ının faaliyetlerini de riske attı. Banka özellikle teknoloji startup’larına hizmet veriyordu ve büyük bir risk sermayedarının desteklediği herhangi bir startup, Çin’de bile olsa, SVB ile çalışmaya başlayabiliyordu. Şimdi uzmanlar ABD otoritelerinin mevduatlara erişim için finansman sağlamış olmasına rağmen, bankanın iflasını teknoloji sektörünün hayati bir organını kaybetmesine benzetiyor. 1983 yılında kurulan banka teknoloji sektörünün önemli bir dayanağı olarak ün kazanmış ve risk sermayedarlarının birlikte çalışmaya alıştığı bir banka haline gelmişti. ABD ekonomisinin önemli lokomotifl erinden olan bu sektörde girişimcilerin günlük operasyonlarını finanse edemeyebileceği endişeleri müdahalelere rağmen devam ediyor.

Sequoia: Silikon Vadisi’nin en önemli ortağıydı

Ünlü risk sermayesi şirketi Sequoia Capital ortaklarından ve İsveçli fintek Klarna’nın başkanı Michael Moritz, Financial Times için kaleme aldığı makalesinde “Herkes bizi görmezden gelirken SVB teknolojiye destek verdi” diyor. Bankanın neden ifl as ettiğine yönelik nedenlere bakılmaksızın, durumun startup dünyası için önemli bir boşluk yarattığına dikkat çeken Moritz, “Silikon Vadisi’nde son 40 yıldır çalışan herkes için SVB en önemli iş ortağıydı. Bu haftaya kadar tohum veya risk yatırımı kararı aldığımız startup kurucularına hemen SVB’de bir hesap açmalarını tavsiye ediyorduk” ifadelerini kullandı.

“ABD fakirleşecek”

Moritz’in verdiği bilgilere göre ifl as ettiği anda bankanın 40 bin müşterisinin neredeyse tamamı teknoloji şirketleriydi. Moritz yazısında sektörün faaliyetlerinin riske girmiş olduğu konusunda uyarı da yapıyor: “Bir topluluk bankasını kaybettiğinde, bu ailede bir ölüm yaşamak gibidir. Bir kez daha binlerce küçük teknoloji şirketinin kaderi ve startup ekonomisinin yaşama gücü yabancıların eline düşecek ve ABD fakirleşecek”.

Risk sermayedarları kredilerin devamı için görüşüyor

Aralarında General Catalyst, Andreessen Horowithz ve Khosla Ventures’ın da bulunduğu bazı risk sermayesi şirketlerinin SVB’nin teknoloji girişimlerine kredi vermeye devam edebilmesi için görüşmeler yaptığı da belirtiliyor.

Enflasyon şaşırtmadı, Fed’den 25 bps bekleniyor

SVB’nin ifl asıyla başlayan volatilite sürüyor ve dolar ABD Merkez Bankası’nın mart toplantısı öncesi en kritik enfl asyon verisi öncesinde salı günü diğer para birimleri karşısında tekrar güçlenmeye başladı. Pazartesi günü yüzde 1’e yakın düşen dolar endeksi ABD şubat enfl asyon verisi öncesi hafif yükselişle 103,79’a çıktı. ABD’de enfl asyonun ocaktaki yüzde 6,4 düzeyinden şubatta yüzde 6’ya gerilemesi bekleniyordu ve veri beklentiler doğrultusunda geldi. ABD TÜFE şubatta aylık yüzde 0,4 arttı, yıllık TÜFE yüzde 6’ya geriledi. Çekirdek TÜFE’deki aylık artış yüzde 0,5’e yükseldi ve yıllık çekirdek TÜFE ocaktaki yüzde 5,6’dan yüzde 5,5’e geriledi. Para piyasalarında Fed’in faize dokunmayacağı ihtimaline yüzde 23 olasılık biçilirken, 25 bps ihtimali yüzde 77 düzeyinde. Japon Nomura Fed’den faiz indirimi bile gelebileceği görüşünde. Rabobank foreks stratejisti Jane Foley CPI beklenenden güçlü gelirse bu durumun piyasaların kafasını daha da karıştıracağını söylemiş ve Fed’in faiz artışlarına devam edeceği görüşünün yeniden güçlenebileceğini belirtmişti.

■ İngiltere’de HSBC girişimcilere nefes aldırdı

HSBC’nin SVB’nin İngiltere birimini alması şimdilik bankayla çalışan girişimcilerin mevduatları korumaya alınmış oldu. Hatta banka son olarak SVB UK’ye 2 milyar sterlin sermaye enjekte edecek. Ancak normalde sadece bireysel bankacılık yapan HSBC’nin bu alımı için yatırım bankacılığı gibi riskli operasyonlara girmeme kuralı, Guardian’da yer alan habere göre acil durum nedeniyle gevşetildi ve SVB UK sadece 1 sterline HSBC’ye satıldı. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ifl asın ardından SVB UK ile çalışan 3.500 teknoloji ve yaşam bilimleri şirketinin “ciddi risk altında” olduğunu söylemiş ve haftasonu boyunca bankanın İngiltere biriminin satışı için görüşmeler yapılmıştı. İngiliz startup kurucuları da FT’de yer alan habere göre gelecek haftalarda ücretlerini ve faturalarını ödeyemezlerse bir ‘kıyım’ olabileceği konusunda uyarmıştı.

■ Fed’in enflasyonla mücadelesi zora giriyor

Fed üyelerini 21-22 Mart toplantısında zor kararlar bekliyor ve bankacılık sektöründe yaşanan kriz bankanın enfl asyonla mücadelesini de zora sokuyor. ABD’li yayın kuruluşu NPR’de yer alan haberde Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımı konusunda daha dikkatli olması gerekeceği öngörülüyor. Oxford Economics’ten kıdemli ekonomist Bob Schwartz ise “Fed bu toplantıda sadece enfl asyonu değil, sıkılaşmanın bir finansal kriz yaratması riskini de düşünmek zorunda kalacak” diyor.

İngiltere’deki yangın yeri satışına ve ABD’de Hazine’nin acil finansman desteğine rağmen, küresel hisse piyasalarında finans sektörü hisselerinde düşüşler devam ediyor. Özellikle ABD’de batan banka sayısı 3’ü buldu ve Moody’s önümüzdeki günlerde bazı bankaların notunu düşürebileceğini duyurdu. Panik satışları atılan adımlara rağmen ABD’den Asya’ya devam ediyor. En sert düşüşlerden biri de yüzde 11 ile ABD’nin küçük yerel bankalarının bulunduğu KBW Bölgesel Baknacılık Endeksi’nde görüldü. Bazı bankalarda düşüş yüzde 20’yi aştı.

MSCI Dünya Finans Sektörü Endeksi ve MSCI Gelişen Piyasalar Finans Sektörü Endeksi’ndeki toplam kayıp cuma gününden salı gününe 465 milyar doları buldu. MSCI Asya Pasifik Finans Sektörü Endeksi yüzde 2,7 düşüşle 29 Kasım’dan bu yana en düşük düzeyde. Japonya’da Mitsubishi UFJ Financial Group yüzde 8,3, Güney Kore’de Hana Financial Group yüzde 4,7, Avustralya’da ANZ Group Holdings yüzde 2,8 düştü.