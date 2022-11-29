Bankaların net kârı 10 ayda yüzde 408 arttı

Bankacılık sektörünün ocak-ekim dönemi net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 408 artarak 335.92 milyar liraya yükseldi.

Sektörün ekim ayında net kârı da yıllık yüzde 443,9 artışla 49 milyar 748 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ekim ayı verilerine göre, sektörün kredileri 2021 sonuna göre yüzde 43,5 artışla 7.04 trilyon TL, mevduatları da yüzde 57,4 artışla 8.35 trilyon TL oldu.

Sektörün aynı dönemde aktif toplamı ise yüzde 45 artarak 13.45 trilyon TL'ye ulaştı.

Ekim'de bankaların sermaye yeterlilik rasyosusu (SYR) yüzde 19,23 olurken, takipteki kredi rasyosu (NPL) ise yüzde 2,23 olarak gerçekleşti.