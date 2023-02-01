Borsa düşüşünü sekizinci güne taşıdı

Borsa İstanbul 100 endeksi (BIST 100), önceki kapanışa göre 22,27 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 4 bin 998 puana yükselirken; sonrasında aşağı yönlü hareket etti. BIST 100 endeksi, bugün içerisinde en yüksek 5 bin 14 puanı, en düşük 4 bin 930 puanı gördü. Endeks, saat 11:33 itibarıyla yüzde 0,39 oranında düşüşle 4 bin 957 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,81, Holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda sırasıyla, yüzde 0,91 ve yüzde 0,06 düşüş eğiliminde ilerliyor.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybıyla 4.976,55 puandan tamamlamıştı.

Fed’in mesajları önemli olacak

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 5 bin 100 puanın direnç, 4 bin 940 ve 4 bin 900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.