Borsa ve dolar seçim döneminde nasıl hareket eder? Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş oldu. Erbaş ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı beklentisinden, mevduat faizlerindeki düşüşe, Borsa İstanbul'daki yükseliş trendinden altın ve gümüş fiyatlarındaki beklentilere kadar bir çok konuyu konuştuk.

Tonguç Erbaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerin olduğu dönemde, borsa ve dolar/TL'nin seyriyle ilgili beklentilerini şöyle aktardı:

“Yerel seçimleri, genel seçimler kadar risk teşkil eden bir tarih olarak görmüyorum. Ancak bizim ekonomik gerçekleşmelerinin de aşağı yukarı 2-3 ay içinde netleşebileceği, özellikle yurt dışındaki swap piyasamızın açılıp açılmayacağı konusu, 1-2 aylık enflasyon verisi, son yapılan toplantılar ve mart ayındaki kredi derecelendirme kuruşunun Türkiye değerlendirmesi gibi birçok başlık mart-nisan aylarına denk geliyor. Yerel seçimlerinde içinde bulunduğu bu tarih aralığını dikkate alarak hareket etmek gerekiyor.

Seçim, bizim ekonomik göstergelerin de netleşeceği döneme denk geldi. İkisini bir arada düşünürsek, gerek içerde gerek dışardaki yatırımcıların bekleme dönemi olabilir. Nisan ve sonrası birçok şeyin netleşebileceği bir dönem olacak. Yerel seçimleri çok risk olarak görmesem de, ekonomik gerçekleşmelerin benzer tarih aralığında daha fazla risk teşkil edebileceğini düşünüyorum.”