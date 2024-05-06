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New York borsası yükselişle açıldı

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yaklaşık 100 puan değer kazanarak yüzde 0,22 artışla 38.762,43 puana ulaştı.

Haber Merkezi
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New York borsası yükselişle açıldı
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Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından, pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yükseliş kaydedildi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 5.142,42 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,32 kazançla 16.208,53 puana yükseldi.

Verilerin ülke ekonomisinin aşırı ısındığına dair endişeleri azaltmasıyla, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörüler güç kazandı.

Analistler, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ekonomik verilerle açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının da takip edileceğini aktardı.