Borsada negatif seyir: Düzeltme riskine dikkat

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasada hareketli seyir devam ediyor. Döviz kurları ve gram altın, son dönemdeki geleneğini bozmayarak yeni güne tarihi rekorunu yenileyerek başladı. Dün 5730 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesini gören Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde negatif bir seyirde ilerlerken; kaybı gün içinde yüzde 2'nin üzerini gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 5425 - 5595 bant aralığında hareket ederken, saat 16.19 itibarıyla yüzde 1,77 oranında düşüşle 5487 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise pozitif ayrışırken, aynı dakikalarda yüzde 0,95 yükselişle 4897 puanda işlem gördü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 4,19 ile kimya, petrol, plastik oldu. En çok işlem gören hisse senetleri, SASA, Türk Hava Yolları, Kardemir, Akbank ve Ereğli Demir Çelik olarak öne çıktı.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,37 oranında düşüşle 5568 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise, yüzde 0,20 yükselişle 4861 puanda bulunmuştu.

Dolarda yeni zirve

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,65 TL seviyesinde işlem görürken; haftanın ikinci işlem gününe tarihi rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,8050 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 16.23 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 23,6162 TL'de hareket etti.

Euro, tüm zamanların en yüksek seviyesini 25,8580 TL'ye çıkarırken, şu sıralarda yüzde 0,61 değer kazancıyla 25,4998 TL'de bulunuyor.

Gram altın 1500 TL'ye dayandı

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1499 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 16.24 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 1487 TL'den alıcı buldu.

Altının ons fiyatı, değer kazancında ilerlerken; şu sıralarda yüzde 0,09 oranında yükselişle 1959 dolarda işlem görüyor.

Borsada düzeltme riskine dikkat

Yusuf Kavak - Galata Menkul Araştırma Müdürü

Seçimlerin sona ermesiyle birlikte, ortodoks politika setine dönüleceği beklentilerini artıran bir ekonomi yönetimin kurulması; Borsa İstanbul tarafında ralliye neden olmuştu. BİST100 endeksinde dün itibariyle gelinen noktada, 26 Mayıs'ta test edilen en düşük seviye olan 4436'dan dünün en yüksek seviyesi olan 5730’a kadar yüzde 29 civarında yükseliş oluştu. Bu durum, teknik anlamda düzeltme risklerini de beraberinde getiriyor (ki, dün bir miktar geri çekilme oluştu).

Şimşek’in banka yöneticileriyle yapacağı toplantıyla volatilite artabilir

Ancak, şu aşamada; teknik fiyatlamalardan daha çok temel taraftaki gelişmeler çok daha önemli. Dolayısıyla, bu hafta perşembe günü Mehmet Şimşek önderliğinde banka yöneticileri ile yapılacak toplantıyı önemsiyorum. Şöyle ki, bu toplantı sonrasında bankacılık sektörü üzerindeki “palyatif” regülasyonların kaldırılacağına dair sinyaller alacak olursak; bu durum, Bankacılık Endeksi(XBANK)'nde ve bununla birlikte BİST100(XU100) endeksinde yeni yükselişlere neden olabilir. Diğer taraftan, bu toplantı sonrasında; palyatif uygulamaların devam edebileceği yönünde bir izlenim ortaya çıkarsa; bu sefer de, yine XBANK önderliğinde borsada sert satışlar ortaya çıkabilir.

PPK sonrası mesajlarla, yabancılar hızla borsaya dönebilir

Ayrıca, bir diğer önemli tarih de TCMB/PPK kararlarını takip edeceğimiz 22 Haziran olacak. Burada da, güçlü bir faiz artırımı yapılır ve faiz artırımlarının devam edileceği ile birlikte piyasa dostu bir politika izleneceğine dair sinyal verilecek olursa; ilerleyen süreç için yabancı yatırımcının da hızla borsaya dönmesi gündeme gelebilir.

Teknik olarak bakacak olursak; dün itibariyle 5730 ile yeni gün içi rekor seviyesini test eden endekste, ilerleyen süreçte bu rekor seviyenin üzerindeki kapanışların pozitif olacağını düşünmekteyim. Dün görülen kısmi geri çekilmenin devamında oluşabilecek düzeltmelerde ise; 5515 destek seviyesi ilk etapta kritik olacak. Bu tarafta da, 5515 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi; kısa vadede satış baskısının 5315 ve 5200 bölgelerine doğru devamına neden olabilir.