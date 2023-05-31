Borsada satışlar hızlandı

Şenay ZEREN

Yurt içi piyasada, seçim sonrası hareketli seanslar devam ediyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 17.24 itibarıyla yüzde 0,99 oranında yükselişle 20,6976 TL'de işlem gördü.

Euro/TL ise, sığ piyasada 22,5298 TL'ye kadar artarak tarihi rekorunu yeniledi. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,73 yükselişle 22,1775 TL'de işlem görüyor.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanmayı sürdürüyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,69 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 21,00 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,31 TL ile yüzde 1,50 oldu.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1322 liraya taşıdı. Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 17.26 itibarıyla yüzde 1,70 oranında değer kazancıyla 1308 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2244 lira, Cumhuriyet altını da 9224 liradan işlem görüyor.

Ons altın ise, ABD’de borç tavanı sorununun çözülmesi sonrası ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle dünkü işlemlerde primli seyre yönelirken, 2 ayın dibinden 1962 dolara kadar yükselmişti. Sarı maden, günün genelinde yatay bir seyir izlerken, akşama doğru yükselişini artırdı. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,37 oranında yükselişle 1966 dolarda bulunuyor.

Borsada kapanışa doğru satışlar hızlandı

Borsa İstanbul 100 endeksi, günün genelinde kararsız bir seyir izlerken, kapanış saatine doğru satışlar hızlandı. Endeks, gün içinde 4867 - 4982 bant aralığında hareket etti. BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,30 düşüşle 4886 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksinde ise, kapanışa doğru kayıp yüzde 3'ün üzerine çıktı. Endeks, gün sonunda yüzde 3,21 düşüşle 4277 puanda hareket etti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ve İş Bankası (C) oldu.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 4956 puandan başlarken, bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,45 düşüşle 4399 puanda bulunmuştu.

Mehmet Şimşek’in pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği ve Şimşek’in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonominin başına geçeceği bilgileri Ankara kulislerinde daha kuvvetli şekilde konuşulurken; ekonomi politikalarına yönelik iyimser beklenti piyasada risk iştahını artırdı. Şimşek'in ekonomi yönetiminde aktif rol oynayacağı beklentisiyle, dün banka hisseleri ralli yapmış ve bankacılık endeksi yüzde 9'un üzerinde yükselmişti.

Türkiye'nin CDS'inde düşüş sürüyor

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün son işlemlerde 615,04 baz puan seviyesinde bulunurken, bugün de geri çekilmesini sürdürüyor. Türkiye'nin kredi risk primi saat 16.13 itibarıyla yüzde 1,65 düşüşle 605,84 baz puanda hareket etti.

Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görmüştü. CDS, sonraki günlerde geri çekilerek 700 puanın altına sarkarken, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla düşüş eğilimini sürdürüyor.

Borsa neden yükseliyor?

Ergün Tekgül - İnfo Yatırım

Seçimin bitmesiyle birlikte Borsada pozitif bir görüntü gözlemlemekteyiz. Bunun ana nedenlerinden biri ekonomi kurmayları beklentisi olabilir. Düşük bir ihtimal ise, olası yeni bir faiz indirim süreci. Bu kanıya varmamın nedeniyse, özellikle bankacılık endeksinin pozitif seyri. Unutulmamalı ki geçen Ağustos- Aralık rallisinin en büyük nedeni faiz indirimi ile gelen bankacılık endeksi rallisi olmuştu.

Borsa 3 aylık ve 6 aylık, iki düşen kanalından ilkini yukarı kırmayı başarmış gibi görünüyor. Yani, kısa vadeli 4850 üstünde kalmayı başarırsa, 6 aylık düşen kanal direnci olan 5250’ye doğru yeni bir atak izleyebiliriz.

Kurda yükseliş sürebilir

Kur cephesinde ise, volatilite epey hareketli. Üstelik günlük yükselişler yüzde 1‘lere ulaştı. Bu momentum bize, hareketin devamının olabileceğini gösteriyor. Üstelik VİOP USDTRY sözleşmelerinin ileri vadelerinde oluşan yükselen faiz, piyasa dinamiklerinin risk algısını bize en iyi şekilde anlatıyor.

Gram altında kritik seviye 1260 TL

Fed faiz beklentileriyle klasik 2000 dolardan dönüş yaşayan altın onsu son 3 gündür 1930'ların üstünde dengeleme çabasındadır. Şubat-mart sürecinde de düzeltmesini 100 günlük ortalama desteğine kadar yapıp sonrasında tepki alan ons altında 1930 dolarlara düşmediği sürece benzer bir senaryo izlenebilir. Altın gramda ise, yükselen dolar ve düşen ons altın arasındaki arada kalmışlık fiyatlamasını gözlemlemekteydik. Bugün 1300 TL'nin üstüne overshoot hareketi gözlemlediğimiz gram altında kabaca 1260 TL üzerinde kaldıkça yukarı momentumun devamı beklenebilir.