Borsada teminat tamamlama çağrısı arttı: Uzman isim değerlendirdi

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), döviz kontratları, endeks ve hisse senedi vadelilerindeki sert yükselişin ardından, teminat tamamlama çağrılarında artış yaşandı. İnfo Yatırım’dan Ergün Tekgül, bunun en büyük nedeninin yatırımcıların hisse senedinden gelen alışkanlıkları olduğunu belirtirken şöyle sıraladı: Terste kaldıkları pozisyonda stop-loss kullanımının bilinmemesi. Çift taraflı bir piyasa olan VİOP’un faydalarının tam olarak bilinmemesi. Ne yazık ki hala ısrarla full kaldıraç işlemlerin yapılması. Ve de teknoloji bu kadar gelişmesine rağmen hala sistem kullanmaktan ziyade manuel işlem takiplerinin tercih edilmesi.

10 Mayıs’ta, teminat tamamlama çağrıları 589 milyon TL olurken; Borsada sert yükselişlerin yaşandığı dün 1,1 milyar TL'yi buldu.

Teminat tamamlama çağrısı, toplam teminatı bulunması gereken teminat seviyesinin altına düşen hesaplar için Takasbank tarafından yapılıyor. Teminat istenen zamanda tamamlanmazsa da kontrat, borsa veya aracı kurum tarafından tüm teminat kaybedilmeden önce genellikle otomatik olarak kapatılıyor.

Düşük kaldıraç ve sistem kullanmak kaçınılmaz piyasa gerçeği oldu

Ergün Tekgül – İnfo Yatırım

VİOP’ta teminat tamamlama çağrısı doğal bir durum. Çünkü eğer full kaldıraç pozisyon taşırsanız gün sonunda 1 TL bile eksi kalsanız teminat tamamlama çağrısı yaşanır.

Bunun en büyük nedeni yatırımcıların hisse senedinden gelen alışkanlıkları. Terste kaldıkları pozisyonda stop-loss kullanımının bilinmemesi. Çift taraflı bir piyasa olan VİOP’un faydalarının tam olarak bilinmemesi. Ne yazık ki hala ısrarla full kaldıraç işlemlerin yapılması. Ve de teknoloji bu kadar gelişmesine rağmen hala sistem kullanmaktan ziyade manuel işlem takiplerinin tercih edilmesi.

Sonuç olarak; bu tarz işlem yapısı devam ettiği sürece bu yüksek teminat tamamlama çağrılarını görmeye devam edeceğiz.

Artı olarak şunu da unutmamak gerekiyor. Piyasa büyüyor, işlem hacmi artıyor. Dolayısıyla eski çağrılara göre yüksek çağrılar olması da son derece normal.

Sonuç olarak düşük kaldıraç ve sistem kullanmak kaçınılmaz piyasa gerçeği oldu.