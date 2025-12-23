Citi: Gelişen piyasa borsaları 2026'da çekici görünüyor!

Citi analistlerinin araştırma bültenine göre, MSCI EM endeksinde gelecek yıl kabaca %13 artış potansiyeli görüyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerinin global borsalar için olumlu bir destek rüzgârı olmasını yanı sıra, gelişen piyasa hisse senetlerinin global büyük bölgeler arasında 2026'da en fazla hisse başına kazanç sağlamasının beklendiğini yazdı.

Ayrıca, bu yıl yapay zekayla ilgili global teknoloji hisselerindeki hızlı yükselişin ardından, gelişen piyasa hisse senetleri, ABD hisselerine kıyasla hala daha çekici bir değerleme/büyüme oranı sunuyor.