Doğuş Oto taban, Doğuş GYO tavan oldu

İSTANBUL / EKONOMİ

Doğuş Oto, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 93,65'ini temsil eden Doğuş Holding'e ait payları almak için anlaştı. Toplam işlem tutarının 5.12 milyar TL olduğunun belirtildiği açıklamada, devir bedelinin kısmen şirket iç kaynaklarından, kısmen de banka finansmanı kullanılarak finanse edileceği ifade edildi. Anlaşma sonrası açılışta Doğuş Otomotiv hisseleri taban olurken, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri ise tavan seviyeye çıktı.

Satış kararı ise piyasada tartışma yaratmış durumda. Piyasa uzmanları Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın 1.8 milyar lira net borcu bulunduğunu ve yasal kayıtlara göre 927 milyon lira geçmiş yıl zararlarına sahip olduğunu hatırlatarak karlı bir şirket olan Doğuş Otomotiv’e satışının anlamlı olmadığını ileri sürdü.

Uzmanlar fiyatın defter değerinin üzerinde olduğunu dile getirerek otomotiv şirketinin gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ne işinin olabileceğinin tartışmalı olduğuna işaret etti. Bu satış işleminin Doğuş Holding’e finansman sağlamak dışında bir gerekçesinin olmadığını iddia eden uzmanlar bu durumun yatırımcılar açısından ise olumsuz bir durum olduğunu vurguladı.

Ayrıca uzmanlar yüksek kar etmiş bir şirketin aynı sermayedarın sahip olduğu yüksek borçlu bir şirketi satın almasının borcun küçük yatırımcıya transferi olarak da nitelendirilebileceğine işaret ederek bunun yasal olsa da etik olmadığını dile getirdi.