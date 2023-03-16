Dolar kuru 19,22 TL’nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,98 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,99 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7920 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2230 TL seviyesini görürken; kur saat 10:48 itibarıyla 18,993 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4436 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1790 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,9750 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 104,45 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bulunuyor. .Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0620 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,83 seviyesinde bulunuyor.

ECB’den 25 baz puan artırım bekleniyor

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.