Piyasalarda gözler ECB toplantısında olacak

Küresel piyasalarda risk iştahı Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla toparlanırken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağında olacak.

ECB, mart ayı faiz kararını bugün Türkiye saati ile 16:15’te açıklayacak. Piyasalarda yaşanan ‘Credit Suisse’ krizinden sonra, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor. Böylelikle bankanın faizi yüzde 3,25 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ise, 16:45’te olacak. Lagarde'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda ‘Credit Suisse’ oynaklığı

ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler piyasalarda oynaklığı had safhaya çıkarırken, önemli merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik beklentilerde de belirsizlik arttı.

Dün, Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatı yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Bankanın hisse fiyatındaki sert düşüş Avrupa borsalarında piyasa geneline yayılırken, ECB'nin bugünkü toplantısına ilişkin beklentiler de söz konu endişelerle değişti.

Fed belirsizliği yerini koruyor

ABD tarafında dün açıklanan veriler de piyasaları sınırlı da olsa rahatlatırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler öne çıkmaya devam ediyor.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede perakende satışlar ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak öngörülerin altında kaldı.

ABD'de Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların etkisinin yavaş yavaş da olsa görülmesi piyasalarda risk algısının daha da yükselmesini sınırladı.

Para piyasalarında Fed'in yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlarken, yüzde 34 ihtimalle de bankanın gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artışlarına ara vereceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed iş görünümü endeksi

16.15 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

16.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması