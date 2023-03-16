Goldman Sachs, ABD'nin 'resesyon' olasılığını yükseltti
Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığına yönelik değerlendirmesini 10 puan artırdı.
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Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, küçük ve bölgesel bankalarda yaşanan gerilimin yarattığı ekonomik belirsizlik nedeniyle resesyon olasılığını yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkardığını belirtti.
Banka, ABD ekonomisinde gelecek 12 ayda resesyon yaşanması olasılığını 6 Şubat'ta yüzde 35'ten yüzde 25'e indirmişti.