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AB Komisyonu: Çin'in etkileyici yükselişi Avrupa ekonomisi pahasına olmamalıdır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilere değer verdiklerini ancak Çin'in yükselişinin Avrupa ekonomisine zarar vermemesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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AB Komisyonu: Çin'in etkileyici yükselişi Avrupa ekonomisi pahasına olmamalıdır
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Sefcovic, düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezinin (EPC) düzenlediği Brüksel Ekonomik Güvenlik Forumu'nda konuştu.

"Tedarik zincirleri, karmaşık, işbirliği gerektiren ve birbirine bağımlı bir hal aldı"

Tedarik zincirlerinin "karmaşık, işbirliği gerektiren ve birbirine bağımlı" bir hal aldığını belirten Sefcovic, AB'nin her zaman serbest ve adil ticaretten yana olduğunu dile getirdi.

Sefcovic, müzakere ettikleri her serbest ticaret anlaşmasının büyümeyi, istihdamı ve piyasaları geliştirdiğini söyledi.

AB'nin ikinci büyük ticaret ortağı konumundaki Çin'in önemli bir küresel oyuncu olarak çok taraflılığa destek vermesi ve kurallara saygılı davranması gerektiğini ifade eden Sefcovic, Çin'in aşırı kapasite, sübvansiyonlar, pazar erişim engelleri, kritik minerallerde ihracat kısıtlamaları ve yatırım koşullarına yönelik çeşitli sorunları ele alması gerektiğini vurguladı.

"Küresel sorunların çözümü AB ve Çin'in ortak çıkarıdır"

Küresel sorunların çözümünün AB ve Çin'in ortak çıkarına olduğunu belirten Sefcovic, karşılıklı işbirliğinin küresel ekonominin tamamını etkilediğini, bu nedenle farklılıkları ele almakta fayda olduğunu söyledi.

Sefcovic, "AB ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiye değer veriyoruz ancak Çin'in etkileyici yükselişi Avrupa ekonomisi pahasına olmamalıdır." ifadesini kullandı.

"Tarifeler konusunda ABD ile müzakereler yürütüyoruz"

Tarifeler konusunda ise ABD ile karmaşık müzakereler yürüttüklerini dile getiren Sefcovic, bu konuda ABD ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve doğru yönde hızla ilerleme sağladıklarını kaydetti.

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