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İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci hayatını kaybetti
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İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail'in saldırılarında vefat eden gazeteciler

Saldırılarda ölen gazeteciler ise Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olarak açıklandı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

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