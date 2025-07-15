Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor

AB Komisyonu, AB Konseyinde Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine ilişkin düzenleme teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Ek ücret alınmayacak

Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği, aynı hakların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı bildirildi.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Seyahatlerde mevcut operatör tarifesi üzerinden ücretlendirilecek

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.