Mahfi Eğilmez faiz indirimi için tahminini açıkladı

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aylardır gitmediğim Sarıyer pazarına gittim. Fiyatlara baktım, 4 ay içinde yüzde 50 civarında bir artış olmuş. Meyvede hasat düşüklükleri var tabii. Onların da etkisi var ama çok ciddi artışlar var. Pazar girişindeki tekstil ürünlerinde de ciddi artışlar olmuş.

"Dört kişilik ailede dördü asgari ücretli olsa bu tutarı karşılayamıyor"

İstanbul'da yaşam maliyeti 91 bin liraya çıktı. Dört kişilik ailede dördü asgari ücretli olsa bu tutarı karşılayamıyor. Böyle bakınca yaşam maliyeti yüksek, pazarda da bunu görebiliyorum. Bir yerde bir enflasyon var hız kesiyor olabilir. Fiyatlar düşmüyor, artış hızı düşüyor. Pahalılaşmış bir şey yaşam maliyetini zorlaştırıyor. Enflasyon yüksek hayat da pahalı. Bunu bir şekilde aşmamız lazım.

"Beklentim yıl sonu enflasyonu yüzde 30'a doğru yol alıyor"

Yıllık enflasyon 35,4. Önümüzdeki aylar yaz ayları fiyatların düşük olacağı dönemler. Büyük fiyat artışları olmayacak dönem. Eylülden itibaren yükselişler başlar. Beklentim yıl sonu için yüzde 30'a doğru yol alıyor gibi görünüyor. Petrol fiyatlarındaki gelişmeler, kurun durumu, faizin durumu etkileyecek.

"Faiz indirimi için beklenti haziran olması yönünde"

Borsanın verdiği tepkiden şunu görüyoruz. Enflasyonun düşük çıkması sonrası faiz indirimi için beklenti haziran olması yönünde.

"Enflasyon düşüyor, işsizlik artıyor"

Büyüme de yüzde 2 geldi. Bizim Türkiye'nin potansiyel büyümesi yüzde 5'tir. Yüzde 2 buna göre düşük. Geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 5,4 büyümüş. Sanki durgunluğa doğru gidiş var gibi görünüyor. İşsizlik verisi yüzde 8'di şimdi yüzde 8,6. Esas fırlama geniş işsizlikte oldu yüzde 28,5'lardan 32,2'ye çıktı. İşgücünün üçte biri işsiz tanımına giriyor. Geniş işsizliğin artıyor olması müracaattan da vazgeçmiş olduklarını gösteriyor. Enflasyon düşüyor işsizlik de artıyor. Bu sıkıntılı bir dönem. İşsizliğin artıyor olması büyümenin kayboluyor olması demek. Siyasetçinin faiz düşürme yolunda baskıları artacaktır.

"AYM'nin KKM iptali önemli bir olay"

Anayasa Mahkemesi (AYM), KKM için bütçeden Merkez Bankası'na kaynak aktaran düzenlemeyi iptal etti. KKM'de yükü Merkez Bankası yüklendi. Anayasa Mahkemesi, bütçe hakkının milletten toplanan vergilerin harcanmasının ancak yasayla çıkarılabileceğini gerekçe göstererek iptal etti. Bu önemli bir olay.