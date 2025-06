Bakan Şimşek, Lüksemburg’da üst düzey temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg, Türkiye için önemli bir ortaktır" dedi.

Şimşek, açıklamasında şunları söyledi:

"Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna kadar Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız.

Üçüncü ülkelerde yeni iş birliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık."

Had productive meetings with Prime Minister @LucFrieden and Finance Minister @RothGilles in Luxembourg.



As a leading global financial hub, Luxembourg is a key partner for Türkiye.



We’re committed to broadening and deepening our bilateral ties, from digital innovation,… https://t.co/ljAa1bliPv pic.twitter.com/z2ro6hoZj8