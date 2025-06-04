Bakan Şimşek, Lüksemburg’da üst düzey temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg, Türkiye için önemli bir ortaktır" dedi.

Şimşek, açıklamasında şunları söyledi:

"Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna kadar Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız.

Üçüncü ülkelerde yeni iş birliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık."