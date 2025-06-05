SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Antalya ve Çanakkale açıklarında deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verisine göre Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 08.18'de bu kez de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38,62 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem de Çanakkale açıklarında oldu
Antalya'nın ardından bu kez de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 08:18'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
Detay:https://t.co/Z05BHnt3wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi