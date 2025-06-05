Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'ya koşulsuz destek sözü

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre taraflar, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede Kim, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, dün Pyongyang'da Şoygu'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.