  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'ya koşulsuz destek sözü
Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'ya koşulsuz destek sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna savaşı dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'ya koşulsuz destek sözü
Takip Et

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre taraflar, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Görüşmede Kim, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim, dün Pyongyang'da Şoygu'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.

Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladıTrump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladıDünya
Bakanlık listeyi güncelledi: Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri tespit edildiBakanlık listeyi güncelledi: Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri tespit edildiEkonomi
Avrupa Tüketici Birliği, Shein'i AB'ye şikayet ettiAvrupa Tüketici Birliği, Shein'i AB'ye şikayet ettiŞirket Haberleri
30 milyon dolar yatırımla tesis kurmuştu: Keneviro konkordato ilan etti30 milyon dolar yatırımla tesis kurmuştu: Keneviro konkordato ilan ettiŞirket Haberleri

 

Dünya
AB Komisyonu: Çin'in etkileyici yükselişi Avrupa ekonomisi pahasına olmamalıdır
AB Komisyonu: Çin'in etkileyici yükselişi Avrupa ekonomisi pahasına olmamalıdır
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü!
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü!
Kremlin: Ukrayna’nın Rus askeri hava üslerine saldırılarına yanıt uygun görüldüğünde verilecek
Kremlin: Ukrayna’nın Rus askeri hava üslerine saldırılarına yanıt uygun görüldüğünde verilecek
Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım
Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım
Avrupa Tüketici Birliği, Shein'i AB'ye şikayet etti
Avrupa Tüketici Birliği, Shein'i AB'ye şikayet etti
Almanya'da Ryanair’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var
Almanya'da Ryanair’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var