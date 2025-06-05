Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasakladı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, listenin zamanla güncellenebileceği, “dünyada ortaya çıkan tehditlere” göre yeni ülkelerin de eklenebileceği belirtildi.

Bu, Trump’ın belirli ülkelere yönelik ikinci seyahat yasağı kararı oldu. İlk yasak 2017 yılında, başkanlık görevindeki ilk döneminde uygulanmıştı.

Hangi ülkeler yasaktan etkilenecek?

Trump’ın imzaladığı kararnameye göre aşağıdaki 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahati tamamen yasaklandı:

Afganistan

Myanmar

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Ekvator Ginesi

Eritre

Haiti

İran

Libya

Somali

Sudan

Yemen

Ayrıca şu yedi ülkenin vatandaşları da kısmi seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya:

Burundi

Küba

Laos

Sierra Leone

Togo

Türkmenistan

Venezuela

Yeni uygulama pazartesi günü yerel saatle 00.01’de yürürlüğe girecek. Bu kez, 2017’deki gibi havaalanlarında kaos yaşanmaması için önceden bir geçiş süreci tanındı.

Yasağın gerekçesi ne?

Beyaz Saray, yasağın “akılcı bir önlem” olduğunu savunarak, Amerikalıların “tehlikeli yabancı aktörlerden” korunmasının hedeflendiğini bildirdi.

Trump, Truth Social adlı platformda yayımladığı videoda, Colorado’nun Boulder kentinde gerçekleşen iddia edilen saldırıya atıfta bulundu. İsrailli rehinelere destek için toplanan bir gruba düzenlenen saldırıda 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın Mısır vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Trump, bu olayın “yeterince denetlenmeyen yabancı uyrukluların oluşturduğu ciddi tehlikeyi gözler önüne serdiğini” söyledi.

Tepkiler nasıl?

Trump’ın kararnamesi hem iç hem de dış kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Hukuki itirazların yolda olduğu bildirildi.

Somali’nin ABD Büyükelçisi Dahir Hassan Abdi, ülkesinin ABD ile olan ilişkilerine değer verdiğini ve güvenlik kaygılarını gidermek için işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ise “ABD’de bulunmak yalnızca Venezuelalılar için değil, herkes için büyük bir risk” dedi.

Demokrat Partili vekiller karara sert tepki gösterdi. Washington milletvekili Pramila Jayapal, “Trump’ın ilk dönemindeki Müslüman yasağının genişletilmiş hali olan bu karar, bizi dünya sahnesinde daha da yalnızlaştıracak” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer ise Trump’ın “ABD’nin kurucu değerlerine ihanet ettiğini” savundu.

Önceki yasakta ne olmuştu?

Trump, 2017’deki ilk seyahat yasağını görevinin ilk yılında yürürlüğe sokmuştu. Yasaklı ülkeler arasında yine İran, Libya ve Somali de yer almıştı. İlk listede yer alan yedi ülkenin tamamı Müslüman çoğunluklu olduğu için karar "Müslüman yasağı" olarak nitelendirilmişti.

Tepkiler üzerine listeye Kuzey Kore ve Venezuela gibi Müslüman olmayan ülkeler de eklenmiş, düzenleme 2018 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Trump’ın ardından göreve gelen Başkan Joe Biden ise 2021’de yasağı iptal etmiş ve kararı “ulusal vicdanımızda bir leke” olarak tanımlamıştı.