Dolar kuru 19,82 TL’nin üzerini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,71 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,74 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 19,82 TL’ye kadar yükselirken, gün içinde en düşük 19,6570 TL’yi gördü. Kur saat 12.25 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 19,7569 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,5228 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4369 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,6117 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 103 seviyesinin üzerini görerek yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında artışla 102,92 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, 1,0831’e gerileyerek 5 haftanın en düşüğünü gördü.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,92 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasalarında satış baskısı artıyor

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiği belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını belirtti.

ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsü ise tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı.