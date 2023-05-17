Ons altın 2 haftanın en düşüğünde

ABD'deki borç limiti krizine yönelik belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de borç limiti krizinin aşılması halinde hükümetin nakit ihtiyacını karşılamak için tahvil satışlarını artıracağı öngörüsünün tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, yükselen tahvil faizleri nedeniyle altının ons fiyatında satış baskısı öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1985 dolara kadar gerileyerek, yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sarı maden en yüksek 1993 doları görürken, saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1985 dolarda işlem görüyor. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1980 dolar destek, 2030 ve 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de şahin söylemlerini sürdürdüğünü aktararak, dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in, enflasyonun kontrol altına alındığına hala ikna olmak istediğini ve gerekirse faiz oranlarının daha da artırılmasını destekleyeceğini söylediğini hatırlattı.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1262 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8400 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 1.261,4 liradan tamamlamıştı.