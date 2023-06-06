Dolar ve gram altında rekor serisi sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasada, Cumhurbaşkanı seçim süreciyle yaşanan yüksek volatilite, yeni kabinenin açıklanması sonrasında da devam ediyor. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasından sonra; piyasalar Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarında yer alacak isimlerin açıklanmasını takip edecek. Diğer taraftan, Bloomberg'in haberine göre dün Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da görüştü.

Borsa İstanbul'da kararsız seyir

Borsa İstanbul, dün günü yüzde 5'in üzerinde primle tamamlarken, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirden başladı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 değer kaybıyla 5372 puana inerken; bankacılık endeksi ise, yüzde 0,63 geriledi.

Borsa İstanbul, açılış sonrası 5408 puana kadar yükselerek 3 ayın zirvesini yenilerken; sonrasında kayba yöneldi. BIST 100 endeksi, saat 10.14 itibarıyla yüzde 0,49 oranında düşüşle 5348 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksinde ise kayıp şu dakikalarda yüzde 2'ye yaklaştı ve yüzde 1,82 gerilemeyle 4759 puanda bulunuyor.

Dolar ve Euro'da rekor serisi sürüyor

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 21,24 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 21,7234 TL'ye kadar yükseldi. Dolar, saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,96 oranında artışla 21,4603 TL'de işlem gördü.

Euro da tarihinde ilk kez 23 TL'nin üzerini gördü. Euro, sığ piyasada en yüksek 23,3820 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,94 oranında artışla 23,2075 TL'de hareket ediyor.

Gram altında tüm zamanların zirvesi

Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolarTL'de yaşanan artışın desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1368 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,93 oranında primle 1352 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 1960 dolarda işlem görüyor.