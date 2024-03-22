Faiz kararı sonrası Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz artırımının ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 32 TL'nin altına sarkarken; haftanın son işlem gününde yükseliyor. Gün içinde 32,2120 TL'ye kadar yükselen kur, saat 10.37 itibarıyla yüzde 0,39 yükselişle 32,1521 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,8047 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,1486 TL'den başladı.

Euro değer kaybında

Euro fiyatları gün içinde en yüksek 35,0440 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,13 düşüşle 34,8025 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,5541 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,84 oranında yükselişle 104,29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0822 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,35 seviyesinde bulunuyor.