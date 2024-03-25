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Japon Yeni'nde düşüş devam edebilir

RBC BlueBay Asset Management BlueBay'den Mark Dowding, Japon Yeni'nde değer düşüklüğünün devam edebileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Japon Yeni'nde düşüş devam edebilir
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RBC BlueBay Asset Management BlueBay'in baş yatırım yetkilisi Mark Dowding, Japon Yeni ile igili değerlendirmede bulundu. "Birçok açıdan, yenin değerinin düşük olması o kadar aşırı ki, bu durum Japonya'da fiyatları yükselten bir faktör haline geliyor" değenlendirmesini yapan Dowding, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranı politikasından çıkma kararının ardından yenin zayıfladığını, "yatırımcıların bu politika eylemlerinin sembolik önemine rağmen, şu anda yen sahiplerinin maruz kaldığı negatif taşıma dezavantajını çok az azalttığı sonucuna vardığını" ifade etti.

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